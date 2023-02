Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert präsentiert. Er notierte gegen 8.30 Uhr mit 1,0656 Dollar. Am Vorabend wurde der Euro mit 1,0652 Dollar gehandelt.

Beim Euro gab es in den vergangenen Tagen zwar kein neues Verlaufstief, das Risiko einer erneuten Abschwächung ist in einer technischen Analyse aber vorhanden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Fundamentale Argumente für steigende oder fallende Eurokurse gibt es nach Einschätzung der Experten derzeit wenige, denn sowohl die EZB als auch die Fed haben in der letzten Zeit klargestellt, dass der Zinserhöhungszyklus noch nicht beendet ist. Entsprechend gab es keine großen Veränderungen der nominalen Zinsdifferenzen zwischen den USA und der Eurozone, hieß es weiter.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759