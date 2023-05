Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur wenig verändert. Er notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0862 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0869 Dollar gehandelt worden war.

"Der Euro kann sich auf seinem ermäßigten Niveau halten", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Das technische Bild ist aber getrübt und eine Korrekturausdehnung weiterhin möglich, hieß es weiter.

"Das datenseitige Interesse richtet sich heute zunächst auf die Zahl der Bau beginne und -genehmigungen in den USA. Der Sektor steht angesichts der zinspolitischen Straffungen der letzten Monate und Quartale schon seit längerem unter Druck", formulierten die Experten.

Zudem gibt es Hoffnungen im Streit um die US-Schuldenobergrenze. Bei dem gestrigen Treffen zwischen Biden und führenden Kongressabgeordneten gab es eine vorsichtige Annäherung. Der US-Präsident hat weiters eine geplante Reise nach Australien und Papua-Neuguinea abgesagt. Laut dem Mehrheitsführer McCarthy ist eine Einigung bis zum Wochenende möglich.

ste/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759