Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt präsentiert. Er notierte kurz vor 9 Uhr bei 1,0978 Dollar und damit nahe seinem Niveau vom Vorabend (1,0977 Dollar).

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank hatte die europäische Gemeinschaftswährung am Vortag stark belastet. Aus der Stellungnahme der Notenbank zum Entscheid und den anschließenden Aussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde konnten Devisenhändler keine klaren Hinweise für die nächste Zinsentscheidung im September entnehmen. Neben der Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhungen wurde der Euro zudem durch starke US-Konjunkturdaten unter Druck gesetzt.

Am heutigen Handelstag richtet sich die Aufmerksamkeit nun unter anderem auf vorläufige Konsumentenpreise aus Frankreich und Deutschland. In den USA werden darüber hinaus die PCE-Deflatoren und die Konsumausgaben publiziert. Die US-Daten dürften die Zinserwartungen per saldo wohl nicht dämpfen, schrieb die Helaba.

sto/fpr

ISIN EU0009652759 EU0009652759