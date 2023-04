Devisen Wien (Früh) - Euro wertet gegen US-Dollar etwas auf

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas aufgewertet. Er notierte kurz nach 9.00 Uhr bei 1,0950 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0926 Dollar gehandelt worden war. Nachdem in der Früh chinesische Wirtschaftsdaten überrascht haben, dürfte sich die weitere Aufmerksamkeit auf die ZEW-Umfrage aus Deutschland richten.

Die Experten der Helaba erwarten sich bei den ZEW-Umfragewerten eine Stimmungsaufhellung, nachdem es im Vormonat zu einer Eintrübung gekommen war. Dafür verantwortlich seien die Unsicherheiten und Marktturbulenzen im Zusammenhang mit der Bankenkrise gewesen. Nun scheine die Bankenkrise abgewendet. Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf US-Immobiliendaten. Überdies steht am Abend eine Rede von einem Fed-Vertreter an.

sto/ger

