Devisen Wien (Früh) - Euro wertet gegen US-Dollar leicht auf

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas über dem Niveau vom Vorabend präsentiert. Er notierte kurz vor 8.30 Uhr bei 1,0889 Dollar nach zuletzt 1,0868 Dollar. Im Blick stand in der Früh zunächst die deutsche Verbraucherstimmung.

So hellte sich das GfK-Konsumklima erneut auf - wenn auch von niedrigem Niveau. "Weniger stark steigende Preise für Energie - auch aufgrund kostendämpfender Maßnahmen der deutschen Bundesregierung - sind in erster Linie für den erfreulichen Start verantwortlich", hieß es zur Begründung vom Marktforschungsinstitut. Mit dem vierten Anstieg in Folge festige sich der positive Trend des Konsumklimas.

Im weiteren Verlauf werden nun Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland erwartet. Die Wachstumsmarke von 50 Punkten dürfte bei den meisten dieser Indizes aber nicht überschritten werden, kommentierten im Vorfeld die Experten der Helaba. "Im Hinblick auf die EZB-Zinspolitik dürfte bei soliden Zahlen aber eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte in der kommenden Woche nahezu sicher und eine weitere im März wahrscheinlich sein."

sto/ger

