Devisen Wien (Früh) - Euro wieder über Marke von 1,06 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Er notierte bei 1,0622 Dollar, nachdem er am Vorabend knapp unter der Marke von 1,06 Dollar gehandelt worden war.

Impulse könnten am Tag vor Weihnachten die zweite Schätzung für das spanische Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und Daten zur Wirtschaftsstimmung in Italien setzen. Am Nachmittag stehen im Anschluss wichtige Konjunkturdaten aus den USA im Fokus, darunter Zahlen zu den Konsumausgaben.

sto/mik

