Devisen Wien (Früh) - Euro zum US-Dollar leichter

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar leichter präsentiert. Er hielt gegen 9.35 Uhr bei 1,0818 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0843 Dollar notiert hatte.

Der Euro kann aber seit Mitte Februar unter Schwankungen zulegen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das Impulstief wurde am 14. Februar bei knapp 1,07 Dollar erreicht. "Damit hielt das 61,8-prozentige-Retracement der Aufwärtsbewegung von Anfang Oktober bis Ende 2023 einem Test stand, sodass übergeordnet von einem intakten Aufwärtstrend gesprochen werden kann - unabhängig des jüngsten Rücksetzers", formulierten die Experten.

Wichtig wäre es nach Einschätzung der Experten, nicht wieder klar unter die 21-, 100- und 200-Tagelinien zu fallen, die im Bereich von 1,0790 bis 1,0827 zu finden sind. Der erste Widerstand nach oben zeigt sich an der 55-Tagelinie bei 1,0884. Der rückläufige US-Renditevorteil könnte für Unterstützung sorgen, hieß es weiter.

ISIN EU0009652759 EU0009652759