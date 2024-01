Devisen Wien (Früh) - Euro zum US-Dollar weiter schwach

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar weiterhin schwach präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0871 Dollar, nach 1,0873 Dollar am Vorabend. Derzeit steht der Euro unter Druck, da die US-Währung von Zweifeln an einer raschen Zinssenkung der Federal Reserve profitiert.

Die Zinserwartungen bezüglich der EZB bleiben hingegen präsent nach den Äußerungen vom Chef der Bank von Frankreich, Villeroy de Galhau, wonach der nächste Zinsschritt eine Senkung sei, schreiben die Helaba-Analysten. In Europa stehen sieben EZB-Redebeiträge im heutigen Datenkalender und könnten weiteren Aufschluss über die Zinsentwicklung im Euroraum geben. Die Frage ist dabei laut Einschätzung der Helaba-Experten nicht mehr so sehr, ob es im Jahr 2024 überhaupt zu Zinssenkungen kommt, sondern vielmehr, wann und wie viele.

