Devisen Wien (Vormittag) - Euro etwas höher zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Montagvormittag etwas höher zum US-Dollar gezeigt. Er notierte um 10.20 Uhr bei 1,0914 Dollar, nachdem er zuletzt mit 1,0901 Dollar gehandelt worden war. Impulsgebende Konjunkturdaten waren am Montag nach Ostern Mangelware.

Am Freitag war der US-Arbeitsmarktbericht noch im Fokus gestanden. So blieb das Beschäftigungswachstum in den USA im März hoch, auch wenn es unter dem noch deutlicheren Anstieg im Februar lag. Die Arbeitslosenquote ging auf bereits sehr niedrigem Niveau leicht zurück, während sich das Lohnwachstum etwas beschleunigte. Die Entwicklung hielt sich jedoch weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

