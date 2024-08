Devisen Wien (Vormittag) - Euro gibt etwas nach auf 1,0831 Dollar

Der Euro hat am Montagvormittag nach einem stabilen Handelsbeginn gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Kurz nach 11 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0831 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als in der Früh und am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0851) Dollar festgesetzt.

Auch an den europäischen Aktienmärkten trübte sich die Stimmung nach einem freundlichen Auftakt etwas ein. Am Markt war von einem impulsarmen Wochenauftakt die Rede. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Die Anleger hätten sich vielmehr zurückgehalten, da im weiteren Verlauf der Handelswoche wichtige Daten und Zinsentscheidungen anstehen, die für Bewegung am Devisenmarkt sorgen dürften.

Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Allgemein wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet, allerdings erhoffen sich Anleger Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung seit der großen Inflationswelle. Weitere Hinweise erwarten Anleger auch vom Arbeitsbericht der US-Regierung, der Ende dieser Woche auf dem Programm steht. Darüber hinaus wird die japanische Notenbank ebenfalls am Mittwoch ihre Zinsentscheidung fällen.

