Devisen Wien(8.30) - Euro rutscht mit Ukraine-Krieg tiefer zum Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine tiefer gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung rutschte bis 8.30 Uhr auf 1,1249 US-Dollar, nachdem der Euro am Vorabend noch 1,1309 Dollar gekostet hatte.

Die Invasion der Ukraine durch russische und separatistische Truppen hat in der Nacht die Finanzmärkte in den Schrecken versetzt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Euro-Dollar-Kurs scheint nach Einschätzung der Experten die Seitwärtsphase zu beenden und ist unter die Unterstützungen bei 1,1280 und 1,1250 Dollar gesunken. Der US-Dollar profitiere von seinem Status "sicherer Hafen", hieß es weiter.

Der russische Rubel brach gegenüber dem Dollar um mehr als sechs Prozent ein.

