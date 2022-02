Devon Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Devon Energy hat am 16.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,27 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 233,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,24 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,72 Milliarden USD ausgegangen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,21 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 152,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Devon Energy einen Umsatz von 4,83 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,39 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 12,01 Milliarden USD beziffert.

