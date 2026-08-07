Devon Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Devon Energy hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 73,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,00 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,05 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at