Devon Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Devon Energy präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte Devon Energy 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Devon Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,94 Milliarden USD im Vergleich zu 4,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,17 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,79 Milliarden USD – ein Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Devon Energy 15,57 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at