Devon Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Devon Energy lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,51 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at