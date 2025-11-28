Devonian Health Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Devonian Health Group hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 86,00 Prozent auf 1,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,1 Millionen CAD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,040 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,38 Prozent auf 23,59 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,82 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at