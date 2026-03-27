Devonian Health Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Devonian Health Group lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,81 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94,45 Prozent auf 0,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,8 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at