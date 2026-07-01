Devonian Health Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Devonian Health Group hat am 29.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,70 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Devonian Health Group -1,800 CAD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Devonian Health Group 0,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 97,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at