DevPort Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DevPort Registered B lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,52 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0,490 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 87,6 Millionen SEK – eine Minderung von 21,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,1 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at