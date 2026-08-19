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19.08.2026 06:31:29
DevPort Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DevPort Registered B hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,45 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DevPort Registered B -0,010 SEK je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DevPort Registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 81,2 Millionen SEK im Vergleich zu 117,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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