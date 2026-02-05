DevPort Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DevPort Registered B lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,550 SEK erwirtschaftet worden.

DevPort Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,8 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,570 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,63 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DevPort Registered B im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 20,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 420,20 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 528,14 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at