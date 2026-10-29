DevPort Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DevPort Registered B lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,07 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,520 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 64,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at