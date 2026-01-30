DeVry Education Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DeVry Education Group hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

DeVry Education Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 447,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 503,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at