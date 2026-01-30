|
30.01.2026 06:31:29
DeVry Education Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DeVry Education Group hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
DeVry Education Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 447,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 503,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.