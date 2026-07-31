Devyani International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Devyani International hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 15,81 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International 13,57 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,075 INR sowie einem Umsatz von 15,80 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at