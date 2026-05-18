Devyani International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Devyani International hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Devyani International ein EPS von -0,110 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International 12,13 Milliarden INR umgesetzt.

Experten hatten einen Verlust von 0,111 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 14,01 Milliarden INR erwartet.

Devyani International hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,310 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,080 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 56,11 Milliarden INR gegenüber 49,38 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,196 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 55,86 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at