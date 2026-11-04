Devyani International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Devyani International gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig wurden 15,19 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International 13,77 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,031 INR sowie einen Umsatz von 15,59 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at