Devyser Diagnostics Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Devyser Diagnostics Registered hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,43 SEK, nach -0,170 SEK im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Devyser Diagnostics Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 56,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at