Devyser Diagnostics Registered legte Quartalsergebnis vor

Devyser Diagnostics Registered äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,17 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Devyser Diagnostics Registered -1,240 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 61,8 Millionen SEK gegenüber 54,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at