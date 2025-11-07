Devyser Diagnostics Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Devyser Diagnostics Registered lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,410 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 56,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at