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21.07.2026 06:31:29
Devyser Diagnostics Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Devyser Diagnostics Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Devyser Diagnostics Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,68 Prozent auf 60,2 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 67,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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