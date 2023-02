DexCom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DexCom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,340 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 815,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 698,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,870 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,665 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,797 USD und einem Umsatz von 2,91 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at