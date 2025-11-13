|
Dexerials: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dexerials hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 46,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 53,29 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 31,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
