Dexerials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dexerials präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 38,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dexerials 46,51 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,11 Prozent auf 28,78 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at