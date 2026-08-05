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05.08.2026 06:31:29
Dexerials stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dexerials hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 37,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33,14 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Dexerials im vergangenen Quartal 27,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dexerials 26,14 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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