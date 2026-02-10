Dexerials stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dexerials äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dexerials ein EPS von 43,70 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dexerials einen Umsatz von 27,53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at