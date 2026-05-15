Dexerials vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dexerials stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dexerials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 40,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,07 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 26,54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 166,48 JPY, nach 162,04 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,12 Prozent auf 113,83 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at