DexTech Medical AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DexTech Medical AB hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

DexTech Medical AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,350 SEK. Im Vorjahr hatten -0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at