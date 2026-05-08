DexTech Medical AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DexTech Medical AB hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

DexTech Medical AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at