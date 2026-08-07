Dexterra Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dexterra Group ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dexterra Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CAD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent auf 269,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 249,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at