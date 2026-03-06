Dexterra Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dexterra Group hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,12 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dexterra Group 0,110 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 271,0 Millionen CAD gegenüber 247,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,650 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Dexterra Group ein EPS von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,04 Milliarden CAD gegenüber 1,00 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at