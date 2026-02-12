12.02.2026 06:31:29

Deyaar Development PJSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Deyaar Development PJSC äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 AED präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deyaar Development PJSC ein EPS von 0,030 AED je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Deyaar Development PJSC im vergangenen Quartal 487,0 Millionen AED verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deyaar Development PJSC 492,4 Millionen AED umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,140 AED beziffert, während im Vorjahr 0,110 AED je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,97 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden AED umgesetzt.

