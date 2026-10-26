Deyaar Development PJSC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Deyaar Development PJSC lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 AED. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 581,2 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deyaar Development PJSC 536,8 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at