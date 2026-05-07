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07.05.2026 06:31:29
DFDS A-S präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DFDS A-S lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,29 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,090 DKK erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,35 Milliarden DKK – eine Minderung von 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,54 Milliarden DKK eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 3,480 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 7,35 Milliarden DKK belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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