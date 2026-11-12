|
12.11.2026 06:31:28
DFDS A-S präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DFDS A-S hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,13 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,13 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 8,83 Milliarden DKK gegenüber 8,30 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,19 DKK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 8,96 Milliarden DKK geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!