DFDS A-S präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DFDS A-S hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,13 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 5,13 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 8,83 Milliarden DKK gegenüber 8,30 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,19 DKK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 8,96 Milliarden DKK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at