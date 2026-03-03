Retail Group PJSC Aktie
ISIN: UA4000078893
|
03.03.2026 13:05:42
DFI Retail Group FY2025 underlying profit jumps 35% to US$270 million on health, beauty segment growth
The board has proposed a final dividend of US$0.105 a share based on a new 70% payout policy
