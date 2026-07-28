Retail Group PJSC Aktie
ISIN: UA4000078893
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28.07.2026 14:25:23
DFI Retail Group H1 underlying profit from continuing business rises 44% to US$117 million
An interim dividend of US$0.0620 per share has been declared for the half-yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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