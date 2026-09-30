Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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30.09.2026 13:31:55
DFI Retail to bag US$340 million, Starbucks business in Asia in deal with Maxim’s Caterers
Cash proceeds will go to acquisitions; excess capital will be returned to shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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