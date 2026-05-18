DFP Hldgs: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DFP Hldgs hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig wurden 0,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DFP Hldgs 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at