DGAP-Adhoc: ACCENTRO: Transaktion über rund 100 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen

DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

ACCENTRO: Transaktion über rund 100 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen



18.11.2021 / 22:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ACCENTRO: Transaktion über rund 100 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen Berlin, 18. November 2021 - Die ACCENTRO Real Estate AG ("ACCENTRO"), Wohninvestor und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, hat heute eine Transaktion über insgesamt rund 730 Einheiten erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion umfasst den An- und Verkauf mehrerer Wohnungsportfolios. ACCENTRO erwirbt unter anderem circa 470 Einheiten in Ostdeutschland für das eigene Mietportfolio. Die integrierte Transaktion mit einem privaten Investor umfasst ein Volumen von etwa 100 Mio. Euro. Über die Kaufpreise der verschiedenen Portfolios wurde Stillschweigen vereinbart. Der Nutzen-Lasten-Übergang der Immobilienportfolios ist noch für dieses Jahr vorgesehen. Zugleich bestätigt der Konzern seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021: Danach soll der Umsatz um bis zu rund 60 % auf 170 bis 200 Mio. Euro (Vj.: 125,2 Mio. Euro) und das EBIT um bis zu rund 44 % auf 45 bis 50 Mio. Euro (Vj.: 34,8 Mio. Euro) steigen. Durch den Ankauf vergrößert ACCENTRO seinen Immobilienbestand in Ostdeutschland ein weiteres Mal signifikant. Das erworbene Portfolio liegt im Bundesland Sachsen mit einer guten Verkehrsanbindung an die Städte Zwickau, Plauen und Hof. Die Einheiten umfassen eine vermietbare Fläche von rund 27.000 Quadratmetern und bieten ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial, das in den nächsten Jahren realisiert werden soll. ACCENTRO weitete ihren eigenen, deutschlandweiten Mietbestand in den letzten 12 Monaten auf rund 3.600 Einheiten massiv aus. Der Fokus lag dabei auf ausgewählten Standorten in Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen. Meldende Person: Thomas Eisenlohr, Leiter Investor Relations Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Das Immobilienportfolio umfasste per 31.12.2020 rund 5.200 Einheiten. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende ostdeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr und Bayern. Die Geschäftstätigkeit von ACCENTRO umfasst vier Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an Eigennutzer und private Kapitalanleger, der Verkauf von Immobilienportfolien an institutionelle Investoren, der Aufbau und die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie die Vermarktung von Wohnungen für Bestandshalter, Investoren und Projektentwickler. Die Aktien der ACCENTRO Real Estate AG sind im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). www.accentro.ag

Ansprechpartner für Investor Relations: Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 - 88 71 81 272

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Christian Dose

WMP EuroCom AG

Barckhausstraße 1

60325 Frankfurt

E-Mail: c.dose@wmp-ag.de

Tel. +49 (0)69 2475689491

Mobil: +49 173 6679900 18.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de