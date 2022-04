DGAP-Adhoc: ad pepper media International N.V.: verhaltener Start in das erste Quartal 2022

DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

ad pepper media International N.V.: verhaltener Start in das erste Quartal 2022



22.04.2022 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ad pepper media International N.V.: verhaltener Start in das erste Quartal 2022 Nürnberg, Amsterdam, 22. April 2022 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, verzeichnete im ersten Quartal 2022 einen Umsatzrückgang um 15 Prozent auf TEUR 5.871 (Q1 2021: TEUR 6.884); das EBITDA reduzierte sich auf TEUR 33 (Q1 2021: TEUR 1.306). Während der Umsatz des Segments ad pepper um 42 Prozent auf TEUR 714 zurückging (Q1 2021: TEUR 1.234), zeigt Webgains im ersten Quartal 2022 eine ebenfalls schwache Entwicklung und verzeichnete einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal in Höhe von 17 Prozent auf TEUR 3.231 (Q1 2021: TEUR 3.888). Ein herausforderndes Umfeld mit zurückhaltendem Buchungsverhalten seitens lieferkettenabhängiger Kunden sowie eine verhaltene e-Commerce-Aktivität insbesondere in UK, dem Heimatmarkt von Webgains, belastete die Umsatzentwicklung dieser beiden Segmente. Das dritte Segment, ad agents, setzte dagegen seinen Wachstumskurs trotz Buchungsstornos einiger Kunden im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine fort und erzielte mit einem Plus von 9 Prozent einen Quartalsumsatz von TEUR 1.926 (Q1 2021: TEUR 1.762). Der Umsatzrückgang belastet die operativen Ergebnisse von Webgains und ad pepper, die im ersten Quartal 2022 zum Teil deutlich unterhalb des entsprechenden Vorjahreszeitraums liegen: Das Segment Webgains erzielte ein EBITDA von TEUR 133 (Q1 2021: TEUR 1.037), während ad pepper einen Wert von TEUR 34 erreichte (Q1 2021: TEUR 534). Das Segment ad agents berichtet ein stabiles EBITDA von TEUR 250 (Q1 2021: TEUR 249). Für das vor uns liegende Quartal erwarten wir einen Trend hin zu einer Normalisierung des Buchungs- und Online-Konsumentenverhaltens. Bezüglich des Gruppenumsatzes gehen wir aus heutiger Sicht insofern von einem Wert in einer Bandbreite von TEUR 6.300 bis TEUR 6.500 aus (Q2 2021: TEUR 6.516). Der Bericht für das 1. Quartal 2022 wird am 25. Mai 2022 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q1

2022 Q1

2021 Brutto-Sales 23.215 28.108 % Wachstum -17,4 Umsatz 5.871 6.884 % Wachstum -14,7 davon ad pepper 714 1.234 % Wachstum -42,2 davon ad agents 1.926 1.762 % Wachstum 9,3 davon Webgains 3.231 3.888 % Wachstum -16,9 EBITDA 33 1.306 davon ad pepper 34 534 davon ad agents 250 249 davon Webgains 133 1.037 davon admin -384 -514 Liquide Mittel* 20.480 26.403 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

